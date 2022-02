Fontana è oro nei 500 metri ShortTrack

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 7 febbraio 2022) L’azzurra si conferma per la quarta edizione consecutiva sul podio dei 500. Dopo la medaglia di bronzo di Vancouver, l’argento di Sochi e l’oro di PyeongChang. Con questa decima medaglia eguaglia Stefania Belmondo. Il sorpasso e l’oro di AriannaAriannapartita alla corda della finale dopo una falsa partenza di Kim Boutin, cade dopo un contatto con l’olandese Schouting. Alla ripartenza Schouting riesce a passare ma Arianna resta incollata all’avversaria e attacca alla campana dell’ultimo giro. Medaglia d’argento per l’olandese Schouting, bronzo per la canadese Tim Boutin. In aggiornamento L'articolo proviene da PeriodicoDaily Sport.