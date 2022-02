Fare un tampone per Covid (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Covid ci ha portato a Fare diverse nuove procedure, durante la giornata, per poter lavorare, uscire e perfino per usare dei negozi. Purtroppo la quotidianità a cui si era abituati e cambiata moltissimo. Attualmente se entriamo in una tabaccheria ci si ritrova a dover mostrare il super green pass. Ciò nonostante è comunque necessario, almeno in alcuni ambienti lavorativi, che ci sia comunque la necessità di mostrare dei risultati di un tampone Covid. Le scuole sono i punti più pericolosi di diffusione, sia perché si parla di assembramenti obbligati dove gli alunni rimangono ore e ore nello stesso ambiente, ma anche perché non tutti hanno fatto il vaccino. Tra l’altro è da poco che è stata ridotta la soglia di utenti minorenni che possono Fare il vaccino, quindi ci sono molti utenti che non sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ilci ha portato adiverse nuove procedure, durante la giornata, per poter lavorare, uscire e perfino per usare dei negozi. Purtroppo la quotidianità a cui si era abituati e cambiata moltissimo. Attualmente se entriamo in una tabaccheria ci si ritrova a dover mostrare il super green pass. Ciò nonostante è comunque necessario, almeno in alcuni ambienti lavorativi, che ci sia comunque la necessità di mostrare dei risultati di un. Le scuole sono i punti più pericolosi di diffusione, sia perché si parla di assembramenti obbligati dove gli alunni rimangono ore e ore nello stesso ambiente, ma anche perché non tutti hanno fatto il vaccino. Tra l’altro è da poco che è stata ridotta la soglia di utenti minorenni che possonoil vaccino, quindi ci sono molti utenti che non sono ...

Advertising

FrancescoLollo1 : Io ho avuto il covid, ho fatto tre vaccini, compreso il booster, però oggi per il giuramento del presidente della R… - k8ysang : @gyustitties Jo un allergia che preferirei prendere e volare dal decimo piano e poi alle cinque vado a fare il tampone mi voglio ucc - artebenessere : 3 ?? 5. Noi siamo rimasti senza lavoro. Anche noi dobbiamo pagare le tasse. Dobbiamo rinnovare patenti, carte d'id… - vore_yibo : E mia madre anche se ha avuto contatti deve comunque continuare ad andare e se non ha sintomi può pure non fare il… - ChiaraC315 : @AlbertoBagnai @sabrinamanzocc1 Onorevole mio figlio guarito ma non certificato da tampone positivo. Anticorpi a 2… -