Duvan Zapata | attesa per gli esami | si teme un un lungo stop!

(Di lunedì 7 febbraio 2022) C’è un’preoccupante e allo stesso tempo inquietante attorno all’infortunio di.Il bomber infatti sosterrà nella giornata di domani glistrumentali per poter vederci chiaro sul suo ultimo infortunio. Il giocatore infatti, è uscito per infortunio nell’ultimo impegno della Dea, ovvero nella brutta patita per 2-1 contro il Cagliari. Siun bruttissimo infortunio, le speranze però sono le ultime a morire., il colombiano rischia un lunghissimo stop: le sensazioni!, Atalanta, infortunio Gasperini ne aveva parlato durante il post partita della sfida contro i sardi e non aveva avuto ottime impressioni: “In un’azione vicino all’area di rigore è scivolato e nel rialzarsi ha sentito un riacutizzarsi del ...

Ultime Notizie dalla rete : Duvan Zapata

è stato sottoposto ad esami strumentali dopo aver giocato 14 minuti: per il colombiano si teme una lesione al tendine che potrebbe compromettere la stagione. Domani l'attaccante ...Preoccupazione in casa Atalanta per l'infortunio di: martedì 8 febbraio gli esami diagnostici. L'attaccante colombiano, rientrato in campionato nella sfida contro il Cagliari dopo la lesione di primo grado all'adduttore sinistro rimediata ...Lo scrive Duvan Zapata su Instagram, dopo una domenica da dimenticare: “Tutto passa”. “Tutto passa”, scrive Duvan Zapata sul suo profilo Instagram. (Calcio Atalanta) ...C’è attesa per l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Duvan Zapata dopo l’infortunio accusato ieri contro il Cagliari. Il centravanti colombiano rientrava dopo un’assenza di tre partite ...