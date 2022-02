Covid, Agenas: intensive al 15%, crescono in 11 Regioni (Di lunedì 7 febbraio 2022) Secondo i dati dell'Agenas del 6 febbraio, in Italia resta al 15% la percentuale di terapie intensive occupate da pazienti Covid. In 24 ore, cala in Piemonte, mentre cresce in 11 Regioni o Province ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 7 febbraio 2022) Secondo i dati dell'del 6 febbraio, in Italia resta al 15% la percentuale di terapieoccupate da pazienti. In 24 ore, cala in Piemonte, mentre cresce in 11o Province ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Agenas: intensive al 15%, crescono in 11 Regioni #covid #terapieintensive - MediasetTgcom24 : Covid, Agenas: intensive al 15%, crescono in 11 Regioni #covid #terapieintensive - occhio_notizie : Occupazione terapie intensive al 15% ma in aumento in 11 Regioni: ecco i dati Agenas - messveneto : Covid, occupazione delle terapie intensive ancora al 15%, ma in aumento in 11 regioni: I dati Agenas del 6 febbraio - News24_it : Covid, ultime news. Agenas: occupazione reparti stabile in Italia, in Abruzzo 38%. LIVE - Sky Tg24 -