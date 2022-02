Com'è il videogioco più atteso di sempre, GTA VI, e quando esce (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo anni di silenzi e di smentite, GTA VI potrebbe essere prossimo al lancio. A confermarlo è direttamente Rockstar annunciando, per la prima volta, l'esistenza di uno sviluppo del nuovo capitolo: «Siamo lieti di confermare che lo sviluppo del prossimo capitolo di GTA è ben avviato. Con la longevità senza precedenti di GTA V, sappiamo che molti di voi ci hanno chiesto di un nuovo capitolo della serie Grand Theft Auto. Come ogni nuovo progetto che intraprendiamo, il nostro obiettivo è sempre quello di andare oltre il passato», ha scritto la software house su Twitter, rilanciando anche l'uscita di GTA V e GTA Online su PS5 e Xbox Series prevista per il prossimo 15 marzo. L'azienda non si è sbilanciata sul nome del prossimo capitolo di una delle serie di maggior successo del mondo dei videogiochi, ma tutto fa pensare all'arrivo dell'attesissimo GTA VI, di cui si parla ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo anni di silenzi e di smentite, GTA VI potrebbe essere prossimo al lancio. A confermarlo è direttamente Rockstar annunciando, per la prima volta, l'esistenza di uno sviluppo del nuovo capitolo: «Siamo lieti di confermare che lo sviluppo del prossimo capitolo di GTA è ben avviato. Con la longevità senza precedenti di GTA V, sappiamo che molti di voi ci hanno chiesto di un nuovo capitolo della serie Grand Theft Auto. Come ogni nuovo progetto che intraprendiamo, il nostro obiettivo èquello di andare oltre il passato», ha scritto la software house su Twitter, rilanciando anche l'uscita di GTA V e GTA Online su PS5 e Xbox Series prevista per il prossimo 15 marzo. L'azienda non si è sbilanciata sul nome del prossimo capitolo di una delle serie di maggior successo del mondo dei videogiochi, ma tutto fa pensare all'arrivo dell'attesissimo GTA VI, di cui si parla ...

Ultime Notizie dalla rete : Com videogioco Devolver Digital: il publisher di Serious Sam e Shadow Warrior annuncerà presto un videogioco VR Devolver Digital, il publisher di Serious Sam , Shadow Warrior , Inscryption e di tanti altri giochi indie di grande successo, ha annunciato che presto rivelerà un nuovo videogioco per la realtà virtuale. Al momento non è chiaro se si tratti di un'esperienza pensata per i visori attuali o per le nuove tecnologie, come ad esempio il PS VR 2, ma lo studio ha rivelato ...

PlatinumGames realizzerà 'giochi più grandi e ambiziosi' in futuro, ma saranno principalmente live service ", forse suggerendo che anche il nuovo progetto dello studio sarà un videogioco live service. E voi cosa ne pensate? Un cambio di rotta sensato? Fatecelo sapere nei commenti!

Blackwind – Il gioco è bello quando dura poco 2duerighe Caos NFT per Ubisoft, la nuova scelta è poco apprezzata Ultimamente si sta parlando moltissimo degli NFT, per via della loro teorica implementazione nei videogiochi. Diciamo teorica poiché moltissime aziende hanno deciso di fare marcia indietro in merito a ...

Metal Gear Solid o Silent Hill, un progetto è stato cancellato (che tristezza!) Tutto è cominciato negli ultimi giorni, quando su NeoGaf (popolare forum dedicato ai videogiochi) qualcuno ha ripescato un vecchio thread dove si parlava dei progetti in sviluppo presso Konami.

