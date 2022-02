Centro deposito mobili

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 7 febbraio 2022) I depositi temporanei oppure quelli che sono chiamati “magazzini per trasloco” sono usati in molti modi e rappresentano una soluzione pratica e sicura quando ci sono degli impedimenti per terminare il vostro trasloco. Vero è che essi sono usati perfino per quanto riguarda delle merci domestiche che sono in procinto di vendita o di recupero da parte di terzi utenti. Insomma sono molto usati, specialmente nelle città, dove i traslochi sono più soventi che in altri piccoli Comuni. Il contratto che si stipula è temporaneo, cioè che viene fatto in base al lasso di tempo che interessa poi il cliente. Alle volte sono due settimane ed altre volte svariati mesi, ma alla fine è possibile avere un luogo chiuso, riparato e sorvegliato dove stoccare le vostre merci che si devono trasportare in altre abitazioni. Le merci domestiche non possono essere lasciate esposte alle intemperie perché ...