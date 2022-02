Caro bollette, i partiti in pressing su Draghi. E il governo studia un intervento (Di lunedì 7 febbraio 2022) I partiti aumentano il pressing sul governo per ridurre il Caro bollette, anche facendo nuovo debito. Un provvedimento è allo studio dell'esecutivo, anche se al momento non è previsto un nuovo scostamento di bilancio. "L'aumento del costo dell'energia rischia di avere un costo totale l'anno prossimo superiore all'intero pacchetto del Pnrr. Quindi non è che il Pnrr ci ha messo al sicuro da tutto", è l'allarme lanciato oggi da Roberto Cingolani. Ma al di là delle parole del ministro della Transizione ecologica, ormai da giorni le forze politiche, in particolare dal centrodestra ma non solo, chiedono con forza che il presidente del Consiglio Mario Draghi decida con urgenza nuove misure e nuove risorse a sostegno delle famiglie e delle imprese colpite dagli aumenti dei costi di energia e ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 7 febbraio 2022) Iaumentano ilsulper ridurre il, anche facendo nuovo debito. Un provvedimento è allo studio dell'esecutivo, anche se al momento non è previsto un nuovo scostamento di bilancio. "L'aumento del costo dell'energia rischia di avere un costo totale l'anno prossimo superiore all'intero pacchetto del Pnrr. Quindi non è che il Pnrr ci ha messo al sicuro da tutto", è l'allarme lanciato oggi da Roberto Cingolani. Ma al di là delle parole del ministro della Transizione ecologica, ormai da giorni le forze politiche, in particolare dal centrodestra ma non solo, chiedono con forza che il presidente del Consiglio Mariodecida con urgenza nuove misure e nuove risorse a sostegno delle famiglie e delle imprese colpite dagli aumenti dei costi di energia e ...

