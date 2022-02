Benzina in rincaro: in autostrada costa anche più di 2 euro (Di lunedì 7 febbraio 2022) Prosegue l’ascesa del prezzo della Benzina sulla rete al dettaglio, a fronte degli ulteriori aumenti delle quotazioni del greggio, con il Brent che si è portato oltre i 93 dollari al barile lo scorso fine settimana. Secondo quanto riporta Teleborsa, la media dei prezzi rilevati dall’Osservatorio del MISE nella giornata di ieri, elaborata da Staffetta Quotidiana, indica in modalità self un prezzo della Benzina di 1,819 euro/litro e del diesel di 1,695 euro/litro, mentre in modalità servito di registra per la Benzina un prezzo di 1,944 euro/litro e per il diesel di 1,825 euro/litro. I prezzi in modalità servito sulle autostrade hanno abbondantemente superato i 2 euro. Conferma l’ascesa del prezzo della Benzina oltre i 2 ... Leggi su zon (Di lunedì 7 febbraio 2022) Prosegue l’ascesa del prezzo dellasulla rete al dettaglio, a fronte degli ulteriori aumenti delle quotazioni del greggio, con il Brent che si è portato oltre i 93 dollari al barile lo scorso fine settimana. Secondo quanto riporta Teleborsa, la media dei prezzi rilevati dall’Osservatorio del MISE nella giornata di ieri, elaborata da Staffetta Quotidiana, indica in modalità self un prezzo delladi 1,819/litro e del diesel di 1,695/litro, mentre in modalità servito di registra per laun prezzo di 1,944/litro e per il diesel di 1,825/litro. I prezzi in modalità servito sulle autostrade hanno abbondantemente superato i 2. Conferma l’ascesa del prezzo dellaoltre i 2 ...

