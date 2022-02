Barù e la battuta infelice su Noemi che fa infuriare il web (VIDEO) (Di lunedì 7 febbraio 2022) La battuta infelice di Barù In queste ultime ore all’interno della Casa del Grande Fratello Vip gli autori stanno facendo ascoltare ai concorrenti le canzoni del Festival di Sanremo. Per esempio nella giornata di oggi è stato fatto ascoltare il brano “Chimica” di Donatella Rettore e Ditonellapiaga. Ovviamente loro non conoscono nessuno dei brani di L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 7 febbraio 2022) LadiIn queste ultime ore all’interno della Casa del Grande Fratello Vip gli autori stanno facendo ascoltare ai concorrenti le canzoni del Festival di Sanremo. Per esempio nella giornata di oggi è stato fatto ascoltare il brano “Chimica” di Donatella Rettore e Ditonellapiaga. Ovviamente loro non conoscono nessuno dei brani di L'articolo proviene da Novella 2000.

oknowordss : Barù ne ha dette di cessate e io sono sempre in prima linea per gli op, ma sincera la battuta su no3mi mi ha fatto… - missandy__1 : RT @kweenyru: Durante l'overparty a Barù per la battuta su Noemi (che poi manco sapeva chi fosse a cantare, quindi era più per il fastidio… - kweenyru : Durante l'overparty a Barù per la battuta su Noemi (che poi manco sapeva chi fosse a cantare, quindi era più per il… - ____Ssonia____ : RAGA PERCHÈ BARÙ HA DETTO QUESTA COSA? IO LUI LO ADORO, MA NON È UNA BELLA BATTUTA.. #jeru - Millyzampa87 : @Mosca_cieca_ la battuta è forte certamente, ma non hanno squalificato x i termini di katia, non credo proprio cons… -

Ultime Notizie dalla rete : Barù battuta Gf Vip, Barù e la battuta sui napoletani che non è piaciuta a tutti: il confessionale andato in onda Nel video trasmesso per errore dall regia del GF Vip, si vede Barù discutere in collegamento con due donne della produzione Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: 'Dreams' from Bensound.com

Gf Vip, Barù ci prova con Soleil? 'Le ho chiesto la mano': cosa ha detto Una battuta che Barù ha fatto a Soleil non è passata inosservata, soprattutto perché svela qualcosa della sua vita sentimentale fuori dalla Casa. Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: 'Funday' ...

