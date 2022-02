Apple Music: addio alla prova gratuita di 3 mesi, come ovviare? (Di lunedì 7 febbraio 2022) La scorsa settimana Apple ha apportato, senza fare tanto rumore, un grande cambiamento ad Apple Music, famoso servizio di streaming video e Musicale sviluppato dal colosso di Cupertino, ovvero la riduzione dell’offerta di prova gratuita iniziale di tre mesi. come ben sappiamo, i periodi di prova gratuita sono fondamentali per condurre gli utenti alla sperimentazione dei servizi offerti e successivamente agli abbonamenti e, inoltre, hanno una durata non breve proprio per consentire ai potenziali abbonati di appassionarsi al servizio, di puntare alla comodità e di sentirne la “mancanza” una volta terminata la promozione. La prova gratuita di tre ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) La scorsa settimanaha apportato, senza fare tanto rumore, un grande cambiamento ad, famoso servizio di streaming video eale sviluppato dal colosso di Cupertino, ovvero la riduzione dell’offerta diiniziale di treben sappiamo, i periodi disono fondamentali per condurre gli utentisperimentazione dei servizi offerti e successivamente agli abbonamenti e, inoltre, hanno una durata non breve proprio per consentire ai potenziali abbonati di appassionarsi al servizio, di puntarecomodità e di sentirne la “mancanza” una volta terminata la promozione. Ladi tre ...

Advertising

lorenzojova : Apri tutte le porte - Single di Gianni Morandi - ArmandaGelsomin : RT @Multiplayerit: GTA Online: The Contract, la musica di Dr. Dre è disponibile su Spotify e Apple Music - siv35340616 : RT @Silvs__: Link amazon e iTunes (per acquistare) e spotify per Luigi con playlist che funziona Amazon: - crabb_jim : RT @VictimOfIllusio: #NowPlaying Profondo Rosso (Goblin cover song by Peter Hamer): #YouTube : - JustBlazeDro : RT @RFentyCharts: ???? Apple Music USA: #138 [+24] — ANTI (Deluxe) @rihanna -