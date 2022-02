Alessandro Basciano, l’ex corteggiatore vuole abbandonare la casa: “Non ci sto un minuto in più” (Di lunedì 7 febbraio 2022) La forte lite poi la voglia infrenabile di fuggire di Alessandro Basciano, ma la fuga dalla casa del Gf Vip non è riuscita. Momenti di tensione fra i coinquilini più seguiti al momento, per via della loro relazione amorosa. Alessandro Basciano ha tentato anche la fuga della casa per allontanarsi da Sophie Codegoni, ma non è riuscito nell’intento. Una vera e propria bufera fatta di lacrime, dolore e tensioni, dopo attimi di gioia che hanno reso le dinamiche all’interno dell’abitazione molto passionali. Alessandro Basciano in posa senza indumenti (WebSource)Lui è l’ex corteggiatore di Uomini e Donne e un tentatore di Temptation Island, approdato al Gf Vip nell’ultima edizione. Una vera e propria bomba ... Leggi su topicnews (Di lunedì 7 febbraio 2022) La forte lite poi la voglia infrenabile di fuggire di, ma la fuga dalladel Gf Vip non è riuscita. Momenti di tensione fra i coinquilini più seguiti al momento, per via della loro relazione amorosa.ha tentato anche la fuga dellaper allontanarsi da Sophie Codegoni, ma non è riuscito nell’intento. Una vera e propria bufera fatta di lacrime, dolore e tensioni, dopo attimi di gioia che hanno reso le dinamiche all’interno dell’abitazione molto passionali.in posa senza indumenti (WebSource)Lui èdi Uomini e Donne e un tentatore di Temptation Island, approdato al Gf Vip nell’ultima edizione. Una vera e propria bomba ...

Manuela_blondie : ???? il bel Basciano (cit. Alfonso Signorini) #gfvip #alessandro #basciano #gfvip #alessandrobasciano - sarat811 : RT @ElyCarter89: Non Lulù che parla di Ciclo ad Alessandro ???????? #fairylu #LuluSelassie #jessvip #jessandro #AlessandroBasciano #alessand… - Manuela_blondie : @iam_alebasciano @GrandeFratello @fvipsocial @GFvip6sondaggi @BITCHYFit @trashastrale @trashbiccis @Viperissima_… - Elena04070657 : RT @Larisa78799547: Se qualcuno può contattare la sorella di Basciano,potrebbe dirle di riferire ad Alessandro che Manila non è una sua ami… - larabettini1974 : RT @Larisa78799547: Se qualcuno può contattare la sorella di Basciano,potrebbe dirle di riferire ad Alessandro che Manila non è una sua ami… -