VIDEO Juventus-Verona | Tudor | “Vlahovic? A calcio si gioca in undici…”

Advertising

GiovaAlbanese : #Dybala di passaggio al J Hotel: e i tifosi tutti pazzi per lui ?? #Juventus - juventusfc : Finisce qui la conferenza stampa pre #JuveVerona di Mister Allegri. A breve report su - romeoagresti : #Kulusevski saluta la #Juventus: “Sono stato molto bene, spero un giorno di tornare” ??????@GoalItalia - RadioMDN : @BenCroce72 e @mirkonicolino Juve-Verona: la vigilia il video registrato ieri sera sulla partita #JuventuVerona… - HasyimMutu4 : RT @GiovaAlbanese: #Dybala di passaggio al J Hotel: e i tifosi tutti pazzi per lui ?? #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Juventus

Tuttosport

Questa sera alle 20:45 lasfida il Verona: in campo dal 1' i due nuovi acquisti, Vlahovic e Zakaria. Ecco la probabile formazione... Nel, Alessandro Del Piero si lascia riprendere mentre palleggia, ma i nostri occhi non hanno potuto fare a meno di posarsi su quel grosso manichino che indossa la maglia della, suo ...Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e grafiche) è Geo Editrice; per ogni comunicazione avente ad oggetto i contenuti del Sito scrivere a info@juvenews.eu Pagina non ufficiale, non ...Anche per Dusan Vlahovic è stato tempo del "rito di iniziazione" alla Juventus. Come si può vedere da questo video che sta circolando in rete, realizzato dal portiere Carlo Pinsoglio, e messo su ...