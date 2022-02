VIDEO Il debutto di Lara Naki Gutmann a Pechino 2022. Riviviamo la prova (Di domenica 6 febbraio 2022) Lara Naki Gutmann ha centrato la nona posizione nello short program femminile del team event alle Olimpiadi di Pechino 2022. La trentina seguita da Gabriele Minchio, per l’occasione, ha registrato il nuovo primato stagionale nel segmento raccogliendo 58.52 (30.78, 27.74), punteggio purtroppo lievemente basso per poter impensierire le dirette avversarie, quest’oggi autrici di prestazioni di alto livello. L’azzurra, malgrado tutto, si è resa protagonista di una performance molto solida, inaugurata con la combinazione triplo lutz/doppio toeloop e proseguita poi con il triplo flip (redarguito con la chiamata sul quarto) e con il doppio axel. Riviviamo lo short di Lara Naki Gutmann, interpretato sulle musiche de “Elizabeth/Maria and the ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022)ha centrato la nona posizione nello short program femminile del team event alle Olimpiadi di. La trentina seguita da Gabriele Minchio, per l’occasione, ha registrato il nuovo primato stagionale nel segmento raccogliendo 58.52 (30.78, 27.74), punteggio purtroppo lievemente basso per poter impensierire le dirette avversarie, quest’oggi autrici di prestazioni di alto livello. L’azzurra, malgrado tutto, si è resa protagonista di una performance molto solida, inaugurata con la combinazione triplo lutz/doppio toeloop e proseguita poi con il triplo flip (redarguito con la chiamata sul quarto) e con il doppio axel.lo short di, interpretato sulle musiche de “Elizabeth/Maria and the ...

Advertising

chokalitachoice : RT @JuvMania: #Vlahovic non può sfuggire al rito d'iniziazione propiziatorio anche per il tanto atteso debutto di domani sera ???? https://t.… - DanielEzeqiel1 : RT @JuvMania: #Vlahovic non può sfuggire al rito d'iniziazione propiziatorio anche per il tanto atteso debutto di domani sera ???? https://t.… - Volleyball_it : A1 F.: Roma rovina la festa fiorentina per il debutto al PalaWanny by - eleonor57245563 : RT @Deabendata4: Il suo debutto radiofonico??? Troppo fiera di lei ?? Buona fortuna GS ?? #radiokisskiss #ilfestivaldelfestival #giuliasalem… - vincycernic2 : Lei voleva essere la nuova Rihanna ma finirà per diventare la nuova stella del rap raggiungendo la #1 in Billboard… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO debutto Mahmood e Blanco vincono Sanremo 2022 con Brividi Massimo Ranieri cancella il brutto ricordo del debutto e vince il premio della critica della sala ... SANREMO 2022: NOTIZIE, VIDEO E APPROFONDIMENTI Il racconto della finale, minuto per minuto Il ...

The Walking Dead 11, Norman Reedus e Lauren Cohan protagonisti del nuovo promo The Walking Dead 11 pt.2 sta per arrivare e in attesa del suo debutto, Norman Reedus e Lauren Cohan hanno fatto la loro apparizione in un divertentissimo video promozionale in cui condannano i fan alla ricerca costante di spoiler. "Non odi quando le persone ti ...

VIDEO Il debutto di Lara Naki Gutmann a Pechino 2022. Riviviamo la prova OA Sport Fiorentina-Lazio 0-3: video, gol e highlights Netto successo della squadra di Sarri che con tre reti segnate nel secondo tempo torna a casa dal Franchi con tre punti che significano l'aggancio alla Roma in classifica. In gol Milinkovic-Savic e Im ...

Irama, "Ovunque sarai", il video ufficiale del brano in gara al Festival di Sanremo 2022 Irama, "Ovunque sarai", il video ufficiale del brano in gara al ... talent show «Amici di Maria De Filippi», in realtà il vero debutto Irama, vero nome Filippo Maria Fanti, classe 1995 da ...

Massimo Ranieri cancella il brutto ricordo dele vince il premio della critica della sala ... SANREMO 2022: NOTIZIE,E APPROFONDIMENTI Il racconto della finale, minuto per minuto Il ...The Walking Dead 11 pt.2 sta per arrivare e in attesa del suo, Norman Reedus e Lauren Cohan hanno fatto la loro apparizione in un divertentissimopromozionale in cui condannano i fan alla ricerca costante di spoiler. "Non odi quando le persone ti ...Netto successo della squadra di Sarri che con tre reti segnate nel secondo tempo torna a casa dal Franchi con tre punti che significano l'aggancio alla Roma in classifica. In gol Milinkovic-Savic e Im ...Irama, "Ovunque sarai", il video ufficiale del brano in gara al ... talent show «Amici di Maria De Filippi», in realtà il vero debutto Irama, vero nome Filippo Maria Fanti, classe 1995 da ...