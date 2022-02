Verissimo | Silvia Toffanin una furia contro Alex Belli ospite in studio | “Basta …”

Leggi su baritalianews

(Di domenica 6 febbraio 2022) Nella giornata di ieri, sabato 5 febbraio 2022 è andata in onda una nuova puntata die sembra chetra i tanti ospiti abbia ospitato inproprio lui,. L’intervista all’ex gieffino è stata piuttosto intensa e sembra che ad un certo puntosia scesa in campo piuttosto agguerrita. L’attore era stato giàdiinsieme a Delia Duran nelle scorse settimane e pare che già in quell’occasione la conduttrice avesse fatto intendere di non essere proprio d’accordo con lui per il comportamento tenuto all’interno della casa. Anche in questo caso, laè stata spiegatal’ex gieffino che non ha fatto altro che ripetere ...