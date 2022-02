Spalletti non ha dubbi: “Osimhen? Ha fatto una cosa incredibile!” (Di domenica 6 febbraio 2022) È un Luciano Spalletti molto equilibrato nell’analisi quello presentatosi in conferenza stampa. Il tecnico toscano ha toccato vari punti: dai complimenti alla difesa per il match vinto, passando per i singoli e chiudendo sulla gara con l’Inter.Elogi alla fase difensiva, dimezzata a causa dei tanti assenti: “Abbiamo giocato questa gara senza avere cambi in difesa. Si dice sempre siamo tanto, ma in realtà non siamo mai tanti. Anche oggi avevamo solo due difensori centrali a disposizione, ancor di più gli va dato il merito per quello che fanno e per esserci sempre.“ Osimhen Spalletti NapoliBastone e carota per Osimhen, tornato titolare dopo tanto tempo: “Può fare ancora meglio di quello fatto oggi, noi non l’abbiamo servito al meglio. Il ... Leggi su rompipallone (Di domenica 6 febbraio 2022) È un Lucianomolto equilibrato nell’analisi quello presentatosi in conferenza stampa. Il tecnico toscano ha toccato vari punti: dai complimenti alla difesa per il match vinto, passando per i singoli e chiudendo sulla gara con l’Inter.Elogi alla fase difensiva, dimezzata a causa dei tanti assenti: “Abbiamo giocato questa gara senza avere cambi in difesa. Si dice sempre siamo tanto, ma in realtà non siamo mai tanti. Anche oggi avevamo solo due difensori centrali a disposizione, ancor di più gli va dato il merito per quello che fanno e per esserci sempre.“NapoliBastone e carota per, tornato titolare dopo tanto tempo: “Può fare ancora meglio di quellooggi, noi non l’abbiamo servito al meglio. Il ...

Advertising

sscnapoli : ??#Spalletti “Venezia non è una partita di passaggio per arrivare all’Inter. Affrontiamo una squadra forte con un al… - Michele86454851 : @Oigres1982 @realvarriale @sscnapoli @Inter @VeneziaFC_IT @victorosimhen9 @Spalletti Se è un dipendente RAI purtrop… - lorerock : @realvarriale @sscnapoli @Inter @VeneziaFC_IT @victorosimhen9 @Spalletti Ma se #Petania era positivo non poteva giocare diretür - Christian82NA : @Michele86454851 @realvarriale @sscnapoli @Inter @VeneziaFC_IT @victorosimhen9 @Spalletti Non ti dico se poi la tua… - diegocatalano77 : Non sarà semplice per Spalletti togliere Lobotka dal campo per favorire il rientro di Anguissa. #VeneziaNapoli -