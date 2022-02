Spalletti: l’Inter può aspettare, il tecnico chiede ferocia (Di domenica 6 febbraio 2022) Luciano Spalletti fiuta il pericolo di Venezia-Napoli, una frase cara al suo predecessore Gennaro Gattuso è quantomai di attualità. Il tecnico in conferenza stampa lo ha detto chiaramente: “La partita tosta è quella col Venezia“. Insomma guai a sottovalutare l’avversario, che lotta per non retrocedere, ma che ha un impianto di gioco di tutto rispetto. Il tecnico ha scelto chi giocherà tra Mertens e Osimhen, ma vuole che tutti siano concentrati, perché con i cinque cambi la partita può cambiare continuamente. Napoli: le parole di Spalletti Ecco quanto riferisce Il Mattino sul discorso di Luciano Spalletti alla squadra partenopea: La rimonta rossonera non l’ha vista, perché la squadra era in volo. Ci provassero oggi gli azzurri a uscire da questo piccolo impianto in mezzo alle acque della laguna senza i ... Leggi su napolipiu (Di domenica 6 febbraio 2022) Lucianofiuta il pericolo di Venezia-Napoli, una frase cara al suo predecessore Gennaro Gattuso è quantomai di attualità. Ilin conferenza stampa lo ha detto chiaramente: “La partita tosta è quella col Venezia“. Insomma guai a sottovalutare l’avversario, che lotta per non retrocedere, ma che ha un impianto di gioco di tutto rispetto. Ilha scelto chi giocherà tra Mertens e Osimhen, ma vuole che tutti siano concentrati, perché con i cinque cambi la partita può cambiare continuamente. Napoli: le parole diEcco quanto riferisce Il Mattino sul discorso di Lucianoalla squadra partenopea: La rimonta rossonera non l’ha vista, perché la squadra era in volo. Ci provassero oggi gli azzurri a uscire da questo piccolo impianto in mezzo alle acque della laguna senza i ...

Advertising

volpe_peppe : RT @tuttonapoli: CdS - L'Inter resta una spanna sopra, Napoli avvisato: per Spalletti non sarà una passeggiata - napolipiucom : Spalletti: l'Inter può aspettare, il tecnico chiede ferocia #Spalletti #VeneziaNapoli #ForzaNapoliSempre… - mgmangiapane : Nainggolan: 'Inter, era mio l'audio in cui dicevo di voler tornare a Roma. Conte, Spalletti-Totti e Zaniolo...'?… - tuttonapoli : CdS - L'Inter resta una spanna sopra, Napoli avvisato: per Spalletti non sarà una passeggiata - Ftbnews24 : ?? #Napoli, occasione d’oro col Venezia: Spalletti per accorciare sull’Inter #Napoli #VeneziaNapoli #SerieA #UEL… -