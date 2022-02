Serie A | colpo Cagliari | 2-1 all'Atalanta Poker Samp al Sassuolo | Bologna-Empoli 0-0 LIVE | Udinese-Torino 0-0

(Di domenica 6 febbraio 2022) Prosegue la 24a giornata diA e oltre al posticipo Juventus-Verona (20.45) ci sono altre cinque partite in programma in questa domenica....

BreakingItalyNe : RT @Corriere: Venezia-Napoli 0-2: un colpo di testa di Osimhen la sblocca, Petagna la chiude nel recupero - Corriere : Venezia-Napoli 0-2: un colpo di testa di Osimhen la sblocca, Petagna la chiude nel recupero - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: La Juve riparte da Verona e torna a +6. Colpo Napoli a Firenze - sportli26181512 : Venezia-Napoli 0-2: video, gol e highlights: Le reti nel secondo tempo di Osimhen e Petagna regalano al Napoli il s… - sportli26181512 : La Juve riparte da Verona e torna a +6. Colpo Napoli a Firenze: La Juve riparte da Verona e torna a +6. Colpo Napol… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie colpo

Col Venezia ha sbloccato la partita nella ripresa con un grandi testa. 'Sono molto contento, ero pronto, mi sono preparato in settimana pensando di cominciare dall'inizio. Oggi non era facile, ...La domenica diA si è aperta con Atalanta - Cagliari, terminata a sorpresa con il successo ... e importantissimo,salvezza. Poker della Sampdoria al Sassuolo: Caputo, Sensi, Conti e ...Seconda battuta d’arresto di fila, dopo quella infrasettimanale di Forte dei Marmi, per il Borgo San Donnino, superato per 1-0 dal Fanfulla nella 22 a giornata del girone D di Serie D ... la ...Anche se in 10, l'Atalanta pareggia al 64' con un colpo di testa di Palomino, ma dopo solo 4 minuti, Gaston Pereiro riporta avanti i suoi. Ad aumentare l'amarezza er Gasperini è anche l ...