Rayan non ce l’ha fatta: dopo 100 ore di soccorsi disperati estratto senza vita dal pozzo (Di domenica 6 febbraio 2022) Oltre cento ore a 32 metri sotto terra, inghiottito da un pozzo strettissimo, in alcuni punti di soli 20 centimetri di diametro, ha lottato per rimanere vivo, ma Rayan non ce l’ha fatta. Il piccolo Rayan, 5 anni, che per quattro giorni ha tenuto con il fiato sospeso il Marocco ed il mondo intero, mentre una mega operazione di soccorso cercava di salvarlo, è morto. La notizia è rimbalzata, come una doccia fredda, dopo una decina di minuti da quelle immagini, convulse, rilanciate dalle dirette delle tv che per giorni hanno seguito i soccorsi. Quelle immagini che raccontavano che il bambino era stato recuperato, estratto da quel maledetto pozzo, che avevano fatto tirare un sospiro di sollievo. Lasciando intendere che potesse essere in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 febbraio 2022) Oltre cento ore a 32 metri sotto terra, inghiottito da unstrettissimo, in alcuni punti di soli 20 centimetri di diametro, ha lottato per rimanere vivo, manon ce. Il piccolo, 5 anni, che per quattro giorni ha tenuto con il fiato sospeso il Marocco ed il mondo intero, mentre una mega operazione di soccorso cercava di salvarlo, è morto. La notizia è rimbalzata, come una doccia fredda,una decina di minuti da quelle immagini, convulse, rilanciate dalle dirette delle tv che per giorni hanno seguito i. Quelle immagini che raccontavano che il bambino era stato recuperato,da quel maledetto, che avevano fatto tirare un sospiro di sollievo. Lasciando intendere che potesse essere in ...

