Osimhen | “Lo Scudetto è un obiettivo | ero convinto di una cosa”

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Venezia-Napoli, gara valida per la 24ª giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato: "Sono molto contento, ero convinto di poter cominciare fin dall'inizio e fare una grande partita. Abbiamo giocato contro una squadra tosta, ma ho fatto gol e sono contento". "La mascherina? Funziona bene. Sto bene, non avevo dubbi che sarebbe stato così". "Inter? Sappiamo che affronteremo una grande squadra, non sarà facile. Dobbiamo pensare partita dopo partita, ma è ovvio che arrivare all'Inter ad un punto di differenza fa la differenza. Scudetto? Andiamo avanti gara dopo gara".

