Nuovamente non funziona NoiPA il 6 febbraio: replica ufficiale (Di domenica 6 febbraio 2022) Abbiamo Nuovamente segnalazioni da parte di utenti secondo cui non funziona NoiPA oggi 6 febbraio, in riferimento ad un servizio che, a dirla tutta, fa emergere anomalie per il pubblico da circa un mese. Situazione per certi versi inspiegabile, al netto delle informazioni che abbiamo provato a portare alla vostra attenzione negli ultimi giorni. Proviamo a fare il punto questa domenica, anche perché sui social sta girando una replica ufficiale da parte dello staff che vale la pena prendere in considerazione. Non funziona NoiPA il 6 febbraio: c’è un feedback ufficiale su Facebook Sui social gli utenti continuano a scrivere che non funziona NoiPA. Tante lamentele, come quella di un ... Leggi su optimagazine (Di domenica 6 febbraio 2022) Abbiamosegnalazioni da parte di utenti secondo cui nonoggi 6, in riferimento ad un servizio che, a dirla tutta, fa emergere anomalie per il pubblico da circa un mese. Situazione per certi versi inspiegabile, al netto delle informazioni che abbiamo provato a portare alla vostra attenzione negli ultimi giorni. Proviamo a fare il punto questa domenica, anche perché sui social sta girando unada parte dello staff che vale la pena prendere in considerazione. Nonil 6: c’è un feedbacksu Facebook Sui social gli utenti continuano a scrivere che non. Tante lamentele, come quella di un ...

Advertising

Charl1e_Stark : RT @comelefalene: Mi state dicendo che Michele Bravi è decimo e che non ha nemmeno vinto il premio per il miglior testo? L'Italia ha fallit… - quellachecanta : RT @comelefalene: Mi state dicendo che Michele Bravi è decimo e che non ha nemmeno vinto il premio per il miglior testo? L'Italia ha fallit… - PaolaCorb : Il segreto più profondo è che la vita non è un processo di scoperta, ma un processo di creazione. Voi non vi state… - matteoderoberto : RT @valeria_frezza: #TempoChePassa @SalaLettura Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare Non ha più senso rimandare Ti auguro te… - gervix4 : Lo ripeto nuovamente, se a questi levi due titolari diventano una squadra normalissima, è bastato togliere Brozovic… -