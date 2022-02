No! Questo non è il piccolo Rayan, il bambino deceduto dopo essere caduto in fondo a un pozzo in Marocco (Di domenica 6 febbraio 2022) Il piccolo Rayan, dopo essere stato estratto ieri dal pozzo dove era caduto cinque giorni prima, in Marocco, non ce l’ha fatta. Tra una gioia iniziale e un successivo sconforto, non sono mancate le pubblicazioni sui social di una fotografia che viene erroneamente spacciata come una immagine del bambino. Non è neanche la prima volta: lo stesso scatto era stato utilizzato in passato in contesti diversi, ma basta osservare un’immagine più completa per rintracciarne l’origine. Per chi ha fretta La foto risulta tagliata da una più completa. La foto completa riporta dei simboli riconducibili alla Siria nel 2019. La foto era già stata erroneamente associata nel 2021 a Gaza. Analisi Riportiamo il post Facebook della pagina Gli occhi miei con la ... Leggi su open.online (Di domenica 6 febbraio 2022) Ilstato estratto ieri daldove eracinque giorni prima, in, non ce l’ha fatta. Tra una gioia iniziale e un successivo sconforto, non sono mancate le pubblicazioni sui social di una fotografia che viene erroneamente spacciata come una immagine del. Non è neanche la prima volta: lo stesso scatto era stato utilizzato in passato in contesti diversi, ma basta osservare un’immagine più completa per rintracciarne l’origine. Per chi ha fretta La foto risulta tagliata da una più completa. La foto completa riporta dei simboli riconducibili alla Siria nel 2019. La foto era già stata erroneamente associata nel 2021 a Gaza. Analisi Riportiamo il post Facebook della pagina Gli occhi miei con la ...

