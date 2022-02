Mps | resa dei conti | Lovaglio pronto a sostituire Bastianini

(Di domenica 6 febbraio 2022) Luigi, nato a Potenza, 67 anni, 45 anni di carriera in Unicredit dove era entrato nel 1973, poi tre anni alla guida del Creval, è l'uomoa prendere le redini di Monte di Paschi di Siena. Il Tesoro, azionista della banca senese con il 64,5% di capitale si sta infatti preparando per affidare all'ex Unicredit il posto di amministratore delegato oggi ricoperto da Guido. Salvo colpi di scena e giochi fatti d'anticipo, lunedì 7 febbraio, il Cda della banca senese, oltre ad approvare idel 2021, dovrà infatti decidere della sorte del suo vertice. Segui su affaritaliani.it

L''istituto capitalizza in Borsa poco più di 900 milioni e per convincere il mercato - oltre al Mef l'unico azionista rilevante diè Generali - ad aderire pro - quota all'aumento di capitale è ...ormai tutto pronto per ladei conti in Monte Paschi. Domani, dopo una settimana convulsa e salvo anticipi, il Tesoro (... Chiusa, almeno temporaneamente, la partita al vertice di, l'attenzione ...Salvo colpi di scena e giochi fatti d'anticipo, lunedì 7 febbraio il Cda di Mps, oltre ad approvare i conti '21, dovrà decidere della sorte del suo vertice Luigi Lovaglio, nato a Potenza, 67 anni, 45 ...È ormai tutto pronto per la resa dei conti in Monte Paschi. Chiusa, almeno temporaneamente, la partita al vertice di Mps, l'attenzione di Piazza Affari si concentrerà su Carige, l'altra partita ...