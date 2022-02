MotoGP, Fabio Quartararo: “Le altre due scuderie hanno fatto due passi avanti, noi solo mezzo” (Di domenica 6 febbraio 2022) Chiusa la seconda giornata dei primi test prestagionali della MotoGP in Malesia, è tempo di tirare le prime somme per le varie scuderie. Dopo una prima giornata abbastanza negativa, si è rivista la competitività della Yamaha: il campione del mondo in carica Fabio Quartararo ha chiuso con il settimo tempo della sessione in 1’58”313, a 182 millesimi dal miglior crono di Enea Bastianini. Il francese ha riconosciuto i passi avanti ottenuti nella giornata odierna: “Sin dal primo giro sono riuscito a guidare in maniera più naturale, ottenendo più velocità in curva. Forse con altri due giri veloci avrei potuto abbassare il mio tempo“. Le parole riprese da Motorsport. Quartararo lancia però un piccolo segnale d’allarme alla propria scuderia, riferendosi alla propria moto: ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) Chiusa la seconda giornata dei primi test prestagionali dellain Malesia, è tempo di tirare le prime somme per le varie. Dopo una prima giornata abbastanza negativa, si è rivista la competitività della Yamaha: il campione del mondo in caricaha chiuso con il settimo tempo della sessione in 1’58”313, a 182 millesimi dal miglior crono di Enea Bastianini. Il francese ha riconosciuto iottenuti nella giornata odierna: “Sin dal primo giro sono riuscito a guidare in maniera più naturale, ottenendo più velocità in curva. Forse con altri due giri veloci avrei potuto abbassare il mio tempo“. Le parole riprese da Motorsport.lancia però un piccolo segnale d’allarme alla propria scuderia, riferendosi alla propria moto: ...

