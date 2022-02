Manila Nazzaro fa scoppiare una polemica: “Per me puoi morire affogato” (Di domenica 6 febbraio 2022) Subito dopo la festa rock organizzata dal GF, Manila Nazzaro e Miriana Trevisan si sono appartate su un divanetto a s-parlare dell’avvicinamento tra Delia Duran e Soleil Sorge. Le due gieffine poi hanno ripercorso i mesi passati nella casa e Miriana ha tirato in ballo la sua “storia” con Nicola Pisu. Manila Nazzaro ha ricordato quando l’ex gieffino ha vomitato una frase orrenda contro la Trevisan ‘meriti uomini che ti trattano male‘. Commentando l’accaduto, l’ex Miss Italia ha detto che per lei un uomo che dice quelle cose potrebbe anche ‘morire affogato’. “Ci sono state delle cose che non mi sono piaciute sue. Lo so che non è stato bello. Poi soprattutto come sempre, quella roba brutta che ha fatto in confessionale. Sì dai quando durante le nomination ti ha votata e ha detto ‘speriamo ... Leggi su biccy (Di domenica 6 febbraio 2022) Subito dopo la festa rock organizzata dal GF,e Miriana Trevisan si sono appartate su un divanetto a s-parlare dell’avvicinamento tra Delia Duran e Soleil Sorge. Le due gieffine poi hanno ripercorso i mesi passati nella casa e Miriana ha tirato in ballo la sua “storia” con Nicola Pisu.ha ricordato quando l’ex gieffino ha vomitato una frase orrenda contro la Trevisan ‘meriti uomini che ti trattano male‘. Commentando l’accaduto, l’ex Miss Italia ha detto che per lei un uomo che dice quelle cose potrebbe anche ‘’. “Ci sono state delle cose che non mi sono piaciute sue. Lo so che non è stato bello. Poi soprattutto come sempre, quella roba brutta che ha fatto in confessionale. Sì dai quando durante le nomination ti ha votata e ha detto ‘speriamo ...

