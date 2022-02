Mahmood e Blanco vincono Il Festival Di Sanremo 2022

(Di domenica 6 febbraio 2022) con Brividi. Il duo si è imposto su Elisa (seconda con O Forse Sei Tu) e Gianni Morandi (Apri Tutte Le Porte). Per l’interprete di Rapide è la seconda vittoria dopo la prima partecipazione con Soldi nel 2019: al debutto assoluto invece il giovanissimo cantautore classe 2003 di Blu Celeste. Gli artisti rappresenteranno l‘Italia all’Eurovision Song Contestche si terrà a partire dal prossimo 10 maggio a Torino. Di seguito la classifica completa del 72esimoDi. Ultimo posto per Tananai.con “Brividi”ilDiElisaGianni MorandiIramaSangiovanniEmmaLRDLMassimo RanieriDargen D’AmicoMichele BraviMatteo ...

Sono, Gianni Morandi ed Elisa i tre conconcorrenti che si contenderanno la vittoria finale del Festival di Sanremo 2022 . Amadeus ha appena comunicato la graduatoria finale a cui si ...vincitori della 72edizione del Festival di Sanremo con la canzone dal titolo ' Brividi '. A partire dalla prima serata, il duo ha emozionato i telespettatori, classificandosi per ...Mahmood & Blanco vincono il festival di Sanremo 2022 con il brano Brividi. Al secondo posto si è classificata Elisa, con O forse sei tu; al terzo Gianni Morandi con Apri tutte le porte.Come l'abito crinolina di La Rappresentante di Lista. La finale di Sanremo 2022 avrà anche decretato i suoi vincitori (Mahmood e Blanco) ma in fatto di stile non ce ne è stato per nessuno. La regina ...