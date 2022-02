Mahmood e Blanco sono i vincitori del Festival di Sanremo 2022

Leggi su diredonna

(Di domenica 6 febbraio 2022) Probabilmente in molti se lo aspettavano, e ora è ufficiale:dell’edizionedeldicon il loro brano Brividi. Un trionfo annunciato fin dalla prima serata, quando hanno conquistato quel primo posto nella classifica generale che nessuno è più riuscito a togliere dalle loro mani. Ma fino a quando Amadeus, a notte ormai inoltrata, ha pronunciato i loro nomi, forse nessuno ci aveva creduto fino in fondo. L’inedita coppia di cantanti ha conquistato così la vittoria davanti a Elisa, con la sua O forse sei tu, e a Gianni Morandi, che è salito sul terzo gradino del podio con Apri tutte le porte. Per, 29 anni, si tratta di una conferma: tra gli artisti italiani più apprezzati degli ultimi anni, già ...