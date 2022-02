LIVE Slittino, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Dominik Fischnaller, bellissimo bronzo! “Medaglia per Kevin” (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL BRONZO DI Dominik Fischnaller Dominik Fischnaller: “CI HO SEMPRE CREDUTO, QUESTA Medaglia E’ ANCHE PER Kevin” La nostra DIRETTA si chiude qui, con l’emozionante Medaglia di bronzo di Fischnaller. Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime gare di questa appassionante Olimpiade. 15.06 Ora è il momento della flower ceremony, con Dominik Fischnaller che può festeggiare. 15.05 La classifica finale: 1 GER LUDWIG Johannes 3:48.735 0.000 2 AUT KINDL Wolfgang 3:48.895 +0.160 3 ITA Fischnaller Dominik 3:49.686 +0.951 4 GER LOCH Felix 3:49.878 +1.143 5 LAT APARJODS ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL BRONZO DI: “CI HO SEMPRE CREDUTO, QUESTAE’ ANCHE PER” La nostrasi chiude qui, con l’emozionantedi bronzo di. Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime gare di questa appassionante Olimpiade. 15.06 Ora è il momento della flower ceremony, conche può festeggiare. 15.05 La classifica finale: 1 GER LUDWIG Johannes 3:48.735 0.000 2 AUT KINDL Wolfgang 3:48.895 +0.160 3 ITA3:49.686 +0.951 4 GER LOCH Felix 3:49.878 +1.143 5 LAT APARJODS ...

Advertising

News24_it : LIVE Olimpiadi Pechino 2022, 6 febbraio in DIRETTA: BRONZO FISCHNALLER! Italia sontuosa nel curling, battuta anche… - HiPeopleSocial : Olimpiadi invernali, risultati di oggi in diretta LIVE: Fischnaller bronzo nello slittino - Sky Sport… - Maghi_98 : RT @toMMilanello: Medagliere ???? LIVE #Beijing2022 ?? Lollobrigida #speedskating ?? staffetta mista #shorttrack ?? Fischnaller #slittino - toMMilanello : Medagliere ???? LIVE #Beijing2022 ?? Lollobrigida #speedskating ?? staffetta mista #shorttrack ?? Fischnaller #slittino - flamminiog : RT @sportface2016: ?? #Live #Luge #Slittino - Singolo maschile ?? BRONZO PER DOMINIK #FISCHNALLER ???? ! Oro al tedesco Ludwing ????, Leon #Feld… -