Ligue 1 2021/2022: Botman a segno contro il Psg, rivedibile l'intervento di Donnarumma (VIDEO) (Di domenica 6 febbraio 2022) Nel posticipo della ventitreesima giornata di Ligue 1 2021/2022 si sfidano Lille e Psg, che lo scorso anno si sono contese il campionato. Ospiti avanti al 10? con Danilo ma ripresi al 28? da Sven Botman. Il talentuoso e giovane difensore centrale, obiettivo di mercato del Milan, ha ricevuto da Ben Arfa, protagonista di una bella iniziativa sulla sinistra, ed ha battuto Donnarumma. Non impeccabile il portiere della Nazionale italiana, che nel tentativo di smanacciare, di fatto, ha buttato la palla in porta. In alto il VIDEO del gol.

