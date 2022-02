Le pagelle di Bologna-Empoli | Viti | il futuro è adesso Zurkowski inesauribile | Pinamonti sprecone

Advertising

bologna_sport : Bologna-Empoli, le pagelle rossoblù: Soriano onnipresente, Arnautovic non pervenuto - Pall_Gonfiato : #SerieA, #BolognaEmpoli: le #pagelle degli Azzurri - sportli26181512 : Empoli, le pagelle di CM: ottimo Vicario, Pinamonti può far di più: Bologna-Empoli: 0-0 Vicario 6.5: un solo grande… - sportli26181512 : Bologna, le pagelle di CM: De Silvestri in difficoltà, che occasione Arnautovic: Bologna-Empoli: 0-0 Skorupski 6: s… - sportface2016 : #SerieA | #Bologna vs #Empoli 0-0: i voti ed il tabellino -

Ultime Notizie dalla rete : pagelle Bologna

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/22:Empoli Ledei protagonisti del match trae Empoli, valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Stojanovic FLOP: Orsolini VOTI ...Mihajlovic 6: il pareggio è il risultato più giusto per il gioco mostrato in campo dalma resta l'amaro in bocca per non essere riusciti a portare a casa tre punti.Uno zero a zero che non risolleva né il morale né la posizione di classifica. Il Bologna poteva e doveva puntare ai tre punti ma le mosse studiate da Sinisa Mihajlovic non hanno funzionato. I rossoblù ...Bologna (3-5-2): Skorupski 6; Soumaoro 6, Medel 6, Theate 6; De Silvestri 6 (69' Kasius 6), Soriano 5,5 (69' Barrow 6), Schouten 6,5, Svanberg 6 (80' Aebischer sv), Vignato 5,5 (89' Dijks sv); ...