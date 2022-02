L' appello di Papa Francesco | Basta con la tratta delle donne e la mutilazione dei genitali

Advertising

Tg3web : 'È un bene dell'Italia, difendetela', è l'appello di Papa Francesco in difesa della sanità pubblica universale e gr… - rina_eskinazi2 : RT @Milenaceti: Aiutiamo Federica a ritornare a vivere - annadelbello1 : RT @Milenaceti: Aiutiamo Federica a ritornare a vivere - Emilystellaemi2 : RT @Milenaceti: Aiutiamo Federica a ritornare a vivere - dav90ide : L'apertura del tg: oggi 70 anni di regno della regina Elisabetta, la curva del covid, l'appello del papa MA PRIMA ANDIAMO SUBITO A SANREMO. -

Ultime Notizie dalla rete : appello Papa

In questa ottica si percepisce anche l'importanza dell'delper superare da un punto di vista sociale situazioni ingiuste e delicate. "Oggi si celebra la Giornata internazionale contro le ...È l'rivolto daFrancesco al termine della recita dell'Angelus.Francesco ha detto anche "basta alle ragazze schiave" e ha ringraziato il popolo del Marocco "per l'opera per salvare ...Ogni vita va custodita. Potrebbe essere questo il messaggio odierno di papa Francesco che all’Angelus ha lanciato un forte appello per superare due pratiche degradanti della dignità delle donne ...Una vita vissuta senza che le sia assicurata la dovuta dignità è vittima della cultura dello scarto, contro cui il papa ci mette costantemente in guardia. Per questo rivolgiamo, con forza, un accorato ...