Il non-monologo di Sabrina Ferilli a Sanremo, un elogio alla leggerezza (Di domenica 6 febbraio 2022) Quando si parla delle co-conduttrici del Festival di Sanremo, ci si chiede subito di cosa parleranno nel monologo che tradizionalmente portano sul palco dell’Ariston. Dal discorso sull’unicità di Drusilla Foer a quello di Maria Chiara Giannetta sui non vedenti, anche per il 2022 non sono mancati temi importanti e profondi. Ma per l’ultima serata del Festival, Sabrina Ferilli ha scelto la semplicità. “Non ho monologhi stasera“, ha messo subito in chiaro. E ha dimostrato come, a volte, la leggerezza sia la scelta migliore. Invitata da Amadeus a prendersi il suo spazio, l’attrice l’ha preso per mano, si è seduta al cento del palco, e ha spiegato a lui e al pubblico la sua scelta: “Sono stati due anni molto duri, monologhi ce ne siamo fatti anche tanti, molti temi anche fra i più belli sono stati già ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 6 febbraio 2022) Quando si parla delle co-conduttrici del Festival di, ci si chiede subito di cosa parleranno nelche tradizionalmente portano sul palco dell’Ariston. Dal discorso sull’unicità di Drusilla Foer a quello di Maria Chiara Giannetta sui non vedenti, anche per il 2022 non sono mancati temi importanti e profondi. Ma per l’ultima serata del Festival,ha scelto la semplicità. “Non ho monologhi stasera“, ha messo subito in chiaro. E ha dimostrato come, a volte, lasia la scelta migliore. Invitata da Amadeus a prendersi il suo spazio, l’attrice l’ha preso per mano, si è seduta al cento del palco, e ha spiegato a lui e al pubblico la sua scelta: “Sono stati due anni molto duri, monologhi ce ne siamo fatti anche tanti, molti temi anche fra i più belli sono stati già ...

Advertising

RaiPlay : “In tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno”?? La clip integrale è disponibil… - Link4Universe : #DrusillaFoer ed il monologo di ieri a #Sanremo2022. Sentitelo tutto, doveva essere in prima serata, non all'una di… - Corriere : #Sanremo2022, per il suo monologo nella terza serata #DrusillaFoer è partita dal concetto di diversità: «È una paro… - P7eri : RT @_catboyologist: la ferilli porta un monologo contro i monologhi and you know what. c’ha ragione m’avete rotto il cazzo con sta gente ch… - beatrice_bar : @Gi71376847 Era riferito alla Ferilli, non a lei...su quello che ha detto nel suo non monologo. Una donna può esser… -