Gigante donne | 5 ore di stop tra le due manche | le azzurre fuggiranno al Villaggio Olimpico

(Di domenica 6 febbraio 2022) La riprogrammazione della discesa maschile a lunedì - ore 5 italiane, le 12 in Cina - tra le duedelfemminile ha un riflesso non di poco conto. Il tempo tra le duedella gara ...

La Gazzetta dello Sport

La riprogrammazione della discesa maschile a lunedì - ore 5 italiane, le 12 in Cina - tra le due manche delfemminile ha un riflesso non di poco conto. Il tempo tra le due manche della gara che vedrà impegnate Federica Brignone, Marta Bassino ed Elena Curtoni si allargherà, da tre ore e mezza a ......nelparallelo, al quale prenderanno parte per l'Italia Roland Fischnaller, Edwin Coratti, Daniele Bagozza e Mirko Felicetti in campo maschile e Lucia Dalmasso e Nadya Ochner fra le. Il ...Martedi' 8 febbraio il programma olimpico dello snowboard assgena le medaglie nel gigante parallelo ... Mirko Felicetti in campo maschile e Lucia Dalmasso e Nadya Ochner fra le donne. Il 41enne alpino ...Il nuovo programma prevede la prima manche del gigante femminile alle ore 9:30 ... Daniele Bagozza e Mirko Felicetti in campo maschile e Lucia Dalmasso e Nadya Ochner fra le donne. Il 41enne alpino ...