Eleonora Daniele e la confessione a cuore aperto: “Io e Giulio vorremmo un altro figlio ma…” (Di domenica 6 febbraio 2022) Eleonora Daniele ha confessato in un’intervista rilasciata a DiPiù, che vorrebbe un altro figlio da Giulio Tassoni, rivelando dei dettagli inaspettati. Ecco cosa ha dichiarato la celebre conduttrice di Storie Italiane. Lei e l’imprenditore sono sposati da quasi due anni e hanno avuto una bellissima bambina. Eleonora-Daniele-AltranotiziaEleonora Daniele in un’intervista di qualche tempo fa ha parlato delle difficoltà e delle gioie della sua prima gravidanza, rivelando che lei vorrebbe un altro figlio dal marito Giulio. Scopriamo cosa ha confessato la ex gieffina. Eleonora Daniele, la verità sul ... Leggi su altranotizia (Di domenica 6 febbraio 2022)ha confessato in un’intervista rilasciata a DiPiù, che vorrebbe undaTassoni, rivelando dei dettagli inaspettati. Ecco cosa ha dichiarato la celebre conduttrice di Storie Italiane. Lei e l’imprenditore sono sposati da quasi due anni e hanno avuto una bellissima bambina.-Altranotiziain un’intervista di qualche tempo fa ha parlato delle difficoltà e delle gioie della sua prima gravidanza, rivelando che lei vorrebbe undal marito. Scopriamo cosa ha confessato la ex gieffina., la verità sul ...

