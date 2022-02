Curling, chi affronterà l’Italia in semifinale alle Olimpiadi? Le possibili avversarie: tutte le combinazioni (Di domenica 6 febbraio 2022) l’Italia si è qualificata alle semifinali nel torneo di Curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri hanno infilato otto vittorie consecutive e hanno conquistato il primo posto nella classifica del round robin con un turno di anticipo. Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno strabiliato sul ghiaccio del National Aquatics Centre della capitale cinese, meritandosi la possibilità di battagliare per la conquista delle medaglie. La coppia tricolore affronterà il Canada nell’ultima partita del turno preliminare (lunedì 7 febbraio, ore 02.05), al termine della quale conoscerà la sua avversaria nella semifinale, prevista poi alle ore 13.05. l’Italia conduce con 8 successi, mentre ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022)si è qualificatasemifinali nel torneo didoppio mistoInvernali di Pechino 2022. Gli azzurri hanno infilato otto vittorie consecutive e hanno conquistato il primo posto nella classifica del round robin con un turno di anticipo. Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno strabiliato sul ghiaccio del National Aquatics Centre della capitale cinese, meritandosi latà di battagliare per la conquista delle medaglie. La coppia tricoloreil Canada nell’ultima partita del turno preliminare (lunedì 7 febbraio, ore 02.05), al termine della quale conoscerà la sua avversaria nella, prevista poiore 13.05.conduce con 8 successi, mentre ...

