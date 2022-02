Chiedilo a Zona Wrestling #599

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 6 febbraio 2022) Buona domenica a tutti amici die ben ritrovati ancora una volta all’appuntamento immancabile con la rubrica di domande e risposte più attesa della settimana. Siamo nel periodo più caldo dell’anno e le vostre considerazioni non fanno che ricordarmelo, quindi non perdiamo tempo in chiacchiere e cominciamo subito con l’edizione numero 599 del. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. i i Da Davide: Ciao, dopo questa brutta e scontatissima rissa reale vorrei farti alcune domande. GiovY2JPitz: 1) Chi sarà secondo te il prossimo sfidante di Bobby Lashley? Attualmente forse i soli Edge ed AJ Style hanno uno Status credibile per questa sfida. Escluderei per vari motivi Omos, Austin theory, e pure Seth Rollins. Non capisco perché non ...