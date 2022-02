Bomba esplode davanti ad un centro scommesse nel Napoletano: paura tra i residenti (Di domenica 6 febbraio 2022) Una Bomba carta è esplosa ieri, 5 febbraio, a Frattaminore, in via Firenze. L’ordigno rudimentale è stato posizionato da ignoti dinanzi ad un centro scommesse della città. Bomba esplosa davanti ad un centro scommesse nel Napoletano: paura tra i residenti A darne notizia è Il Mattino. La deflagrazione – avvenuta intorno alle nove e mezza – L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 6 febbraio 2022) Unacarta è esplosa ieri, 5 febbraio, a Frattaminore, in via Firenze. L’ordigno rudimentale è stato posizionato da ignoti dinanzi ad undella città.esplosaad unneltra iA darne notizia è Il Mattino. La deflagrazione – avvenuta intorno alle nove e mezza – L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

infoitcultura : GF Vip 6, esplode una nuova bomba nella casa: concorrente deriso dalle ragazze - liu_lulu99 : RT @humkic_ilma: Riflettiamo. -richiesta smoking -bomba da sganciare -se tutto va bene esplode tutto -me la sfango io -tu non ti preoccupar… - Samarcanda33 : RT @humkic_ilma: Riflettiamo. -richiesta smoking -bomba da sganciare -se tutto va bene esplode tutto -me la sfango io -tu non ti preoccupar… - humkic_ilma : Riflettiamo. -richiesta smoking -bomba da sganciare -se tutto va bene esplode tutto -me la sfango io -tu non ti pre… - Erniaimperator2 : Rovazzi magari esplode una bomba con te sul palco e faccio festa -