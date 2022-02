Basket Serie A1, Fortitudo Bologna-Brescia 86-93: cronaca e tabellino (Di domenica 6 febbraio 2022) Continua il momento magico della Germani Brescia, che trova la settima vittoria consecutiva battendo Fortitudo Kigili Bologna nella sfida valida per la 19esima giornata della Serie A1 2021/2022 di Basket. Terza sconfitta consecutiva per i padroni di casa, che ci mettono tanto cuore mantenendo un distacco contenuto fino alla fine, ma nulla possono contro i 29 punti di Mitrou-Long: 86-93 il risultato finale. COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI FINAL EIGHT COPPA ITALIA: LE SQUADRE QUALIFICATE LA PARTITA – Della Valle si iscrive subito al tabellino dei marcatori con una tripla, poi due triple di Feldeine permettono a Fortitudo di mantenere subito il contatto ... Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022) Continua il momento magico della Germani, che trova la settima vittoria consecutiva battendoKigilinella sfida valida per la 19esima giornata dellaA1 2021/2022 di. Terza sconfitta consecutiva per i padroni di casa, che ci mettono tanto cuore mantenendo un distacco contenuto fino alla fine, ma nulla possono contro i 29 punti di Mitrou-Long: 86-93 il risultato finale. COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI FINAL EIGHT COPPA ITALIA: LE SQUADRE QUALIFICATE LA PARTITA – Della Valle si iscrive subito aldei marcatori con una tripla, poi due triple di Feldeine permettono adi mantenere subito il contatto ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Brindisi-Reggio Emilia 45-36 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Brindisi-Reggio #Emilia #45-… - zazoomblog : Basket Serie A1 Pesaro-Cremona 93-87: cronaca e tabellino - #Basket #Serie #Pesaro-Cremona #93-87: - Luxgraph : Serie A, Pesaro batte Cremona in rimonta. Mitrou-Long trascina Brescia - sportface2016 : #Basket, #SerieA1: la cronaca e il tabellino di #FortitudoBologna-#Brescia 86-93 - Stasera_in_TV : RAI SPORT HD: (20:30) Basket - Serie A - Varese Vs Bologna (Sport) #StaseraInTV 06/02/2022 #PrimaSerata #basket-seriea-varesevsbologna -