Ariccia | giovane guineano scappa dall’ospedale e appicca incendio nella chiesa

(Di domenica 6 febbraio 2022) Un episodio che poteva avere delle gravi conseguenze ma che, fortunatamente, si è risolto nel migliore dei modi. Questa mattina unsi è introdotto nel sagrato delladi-Fontana di Papa accendendo un piccolo falò. Leggi anche: Dramma della solitudine ad: ha un malore ma è solo in casa, decedutoguineianoI fatti sono avvenuti intorno alle 6.30 e, stando a quanto si apprende, ildopo aver scavalcato la recinzione ha acceso un piccolo falò con alcuni scatoloni ritrovati nelle immediate vicinanze così da ripararsi dal freddo. L’uomo che probabilmente soffre di disturbi psichici è stato trovato con ancora indosso gli elettrodi di una macchina diagnostica, ...

CorriereCitta : Ariccia, giovane guineiano scappa dall'ospedale e appicca incendio nella chiesa

Il parroco della parrocchia di Ariccia-Fontana di Papa ... verso le ore 06,30 del mattino. Un giovane proveniente dalla Guinea, probabilmente sofferente di disturbi psichici, si è introdotto ...