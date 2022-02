Amici 21 classifiche cantanti 6 febbraio 2022: tutti i voti (Di domenica 6 febbraio 2022) E’ stata registrata ieri una nuova puntata di Amici 21 e oggi si va in onda nonostante tutta l’attenzione si catalizzata su Sanremo! Maria non si ferma e sfida Rai 1 con una puntata ricca di musica. I cantanti infatti saranno chiamati a esibirsi diverse volte e ci saranno diverse classifiche. La corsa verso il serale continua e i prof continuano a chiedere di conoscere la posizione dei loro allievi in classifica, in particolare Rudy Zerbi continua con la sua “ossessione” verso le classifiche. Oggi, come rivelano le anticipazioni che ieri sono state ricercatissime in rete, vedremo la classifica stilata da Carlo Verdone, chiamato a giudicare l’esibizione dei ragazzi e delle ragazze di Amici 21. Conosceremo però anche il parere del pubblico, un po’ come succede a Sanremo! Questa settimana i telespettatori ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 6 febbraio 2022) E’ stata registrata ieri una nuova puntata di21 e oggi si va in onda nonostante tutta l’attenzione si catalizzata su Sanremo! Maria non si ferma e sfida Rai 1 con una puntata ricca di musica. Iinfatti saranno chiamati a esibirsi diverse volte e ci saranno diverse. La corsa verso il serale continua e i prof continuano a chiedere di conoscere la posizione dei loro allievi in classifica, in particolare Rudy Zerbi continua con la sua “ossessione” verso le. Oggi, come rivelano le anticipazioni che ieri sono state ricercatissime in rete, vedremo la classifica stilata da Carlo Verdone, chiamato a giudicare l’esibizione dei ragazzi e delle ragazze di21. Conosceremo però anche il parere del pubblico, un po’ come succede a Sanremo! Questa settimana i telespettatori ...

Advertising

ClaudDig : RT @BertoBarto26: CI VEDIAMO SU SPOTIFY E IN FIMI AMICI E AMICHE, LE UNICHE CLASSIFICHE CHE CONTANO DAVVERO - gio__02 : e niente amici per me loro vincitori sin da subito,sono usciti fuori subito già dalle prime classifiche,sono un duo… - ximvick_ : RT @giobeyou: e niente amici per me loro vincitori sin da subito,sono usciti fuori subito già dalle prime classifiche,sono un duo moozzafia… - giobeyou : e niente amici per me loro vincitori sin da subito,sono usciti fuori subito già dalle prime classifiche,sono un duo… - mastupendo : BUONANOTTE AMICI È STATO (nonostante le classifiche horror) UN FESTIVAL STUPENDO -