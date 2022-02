Amadeus e Gerry Scotti verso Sanremo 2023: “Squadra che vince non si cambia” (Di domenica 6 febbraio 2022) Amadeus tornerà ad occuparsi anche del prossimo Festival di Sanremo? La proposta da parte della Rai c’è ufficialmente stata, ma il conduttore durante la conferenza stampa di questa mattina ha un po’ freddato le speranze, lasciando però una porta aperta. “Sono onorato della proposta dell’AD Fuortes di avermi riproposto il Festival, ndr, ma ne parleremo. Sanremo è un lavoro molto lungo e dobbiamo pensarci a mente fredda. Domani sono in diretta con I Soliti Ignoti… Ma avremo modo di parlarne, magari anche di altri progetti”. Carlo Fuortes, AD Rai, ha parlato di “Squadra che vince non si cambia” e non ha tutti i torti. Amadeus ha infatti saputo riportare il Festival di Sanremo ai fasti di un tempo con tanto di giovanissimi incollati davanti la tv. Con ... Leggi su biccy (Di domenica 6 febbraio 2022)tornerà ad occuparsi anche del prossimo Festival di? La proposta da parte della Rai c’è ufficialmente stata, ma il conduttore durante la conferenza stampa di questa mattina ha un po’ freddato le speranze, lasciando però una porta aperta. “Sono onorato della proposta dell’AD Fuortes di avermi riproposto il Festival, ndr, ma ne parleremo.è un lavoro molto lungo e dobbiamo pensarci a mente fredda. Domani sono in diretta con I Soliti Ignoti… Ma avremo modo di parlarne, magari anche di altri progetti”. Carlo Fuortes, AD Rai, ha parlato di “chenon si” e non ha tutti i torti.ha infatti saputo riportare il Festival diai fasti di un tempo con tanto di giovanissimi incollati davanti la tv. Con ...

