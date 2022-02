Traffico Roma del 05-02-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 5 febbraio 2022) Luceverdeveri trovati in studio Tiziano remondi ancora problemi per un incidente lungo la carreggiata interna del raccordo anulare Ci sono code tra Nomentana e Prenestina gli al Foro Italico terminato l’incontroGenova inevitabili rallentamenti e code in tutta l’area circostante l’impianto sportivo in particolare in zona Prati Flaminio Tor di Quinto code anche su via del Foro Italico tratto della tangenziale Tra la galleria Giovanni XXIII via Salaria in direzione di San Giovanni e su via Salaria possibili rallentamenti per lavori in prossimità del ponte sul fiume Aniene dove si transita su carreggiata ridotta in uscita da città ricordiamo poi lavori su via di Grottarossa transito a senso unico alternato tra via della crescenza e via olmeneta rallentamenti e code nelle ore dipiù intenso per i dettagli di queste di ...