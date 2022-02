Sputi e minacce choc ai controllori del bus | indagine lampo | aggressori nei guai Ecco chi sono

Advertising

CronacheMc : PORTO RECANATI - I carabinieri sono risaliti alle due persone che erano state trovate a bordo una senza Green pass,… - mabosisc : RT @Chiappuz: “in questo paese, durante le manifestazioni, chi subisce sputi, minacce, intimidazioni e aggressioni sono le FO” Conversazion… - bad_montax : RT @Chiappuz: “in questo paese, durante le manifestazioni, chi subisce sputi, minacce, intimidazioni e aggressioni sono le FO” Conversazion… - smallyesbigno : RT @Chiappuz: “in questo paese, durante le manifestazioni, chi subisce sputi, minacce, intimidazioni e aggressioni sono le FO” Conversazion… - Chiappuz : “in questo paese, durante le manifestazioni, chi subisce sputi, minacce, intimidazioni e aggressioni sono le FO” Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Sputi minacce

PORTO RECANATI - Sono bastati pochi giorni, ai carabinieri di Porto Recanati, per identificare i due responsabili del parapiglia che si è verificato il 26 gennaio scorso a bordo di un autobus di linea ...Sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale eaggravate.I due sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale e minacce aggravate in concorso. Tutto inizia la mattina del 26 gennaio quando l’autobus di linea che da Macerata conduce a Civitanova è in ...Hanno quindi iniziato a minacciare e sputare verso i controllori e ... Giudiziaria maceratese con l’ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e minacce aggravate in concorso, fatte salve ...