Short track, estasi d'argento! Magica staffetta mista, Cina d'oro alle Olimpiadi (Di sabato 5 febbraio 2022) Spettacolo al Capital Indoor Stadium di Pechino (Cina), sede delle gare di Short track delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sull'anello di ghiaccio cinese l'Italia ha conquistato l'argento nella staffetta mista, per la prima volta presente nel programma a Cinque Cerchi. Arianna Fontana, Martina Valcepina, Pietro Sighel e Andrea Cassinelli sono stati i protagonisti di questo fantastico risultato con il tempo di 2:37.364. Una prova emozionante in cui nella fase centrale si è deciso l'esito con il contatto che ha coinvolto il Canada (penalizzato) e l'Ungheria (bronzo). Abili i nostri portacolori a rimanere lontani da guai e soprattutto semplicemente strepitoso Sighel. Quando, infatti, erano rimaste solo due squadre in corsa per l'oro, con la Cina notevolmente ...

