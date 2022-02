Serie A 2021/2022: il calendario della 24esima giornata di campionato (Di sabato 5 febbraio 2022) Oggi inizia la 24esima giornata del campionato di Serie A 2021/2022: ecco a che ora e dove vedere le partite in TV e streaming. Inizia oggi alle 15:00 la 24sima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A 2021/2022 con il match Roma-Genoa e si concluderà lunedì 7 febbraio alle 20:45 con il posticipo Salernitana-Spezia. A che ora e dove vedere le partite? Si potrà con l'abbonamento a DAZN e SKY, ma scopriamolo nel dettaglio sabato 5 febbraio Roma-Genoa ore 15:00 (DAZN) Telecronaca DAZN: Stefano Borghi, commento: Riccardo Montolivo Inter-Milan ore 18:00 (DAZN) Telecronaca DAZN: Pierluigi Pardo, commento: Marco Parolo Fiorentina-Lazio ore 20:45 (DAZN, DAZN, Sky Sport Uno 201, Sky Sport Calcio ... Leggi su movieplayer (Di sabato 5 febbraio 2022) Oggi inizia ladeldi: ecco a che ora e dove vedere le partite in TV e streaming. Inizia oggi alle 15:00 la 24simadelitaliano di calcio dicon il match Roma-Genoa e si concluderà lunedì 7 febbraio alle 20:45 con il posticipo Salernitana-Spezia. A che ora e dove vedere le partite? Si potrà con l'abbonamento a DAZN e SKY, ma scopriamolo nel dettaglio sabato 5 febbraio Roma-Genoa ore 15:00 (DAZN) Telecronaca DAZN: Stefano Borghi, commento: Riccardo Montolivo Inter-Milan ore 18:00 (DAZN) Telecronaca DAZN: Pierluigi Pardo, commento: Marco Parolo Fiorentina-Lazio ore 20:45 (DAZN, DAZN, Sky Sport Uno 201, Sky Sport Calcio ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2021 De Vrij pianista, le freccette di Brozovic, Calabria enologo e Leao rapper: il derby in 22 curiosità ... a gennaio 2021 ha pubblicato il suo album da rapper. Si chiama Beginning. Giroud: da piccolo ha praticato danza. Ha studiato anche Scienze Motorie Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora ...

Roma Genoa LIVE: sintesi, moviola, tabellino e cronaca del match ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Olimpico, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Roma e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Olimpico, Roma e Genoa si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2021/22. ...

Serie A 2021-2022, Fiorentina-Lazio: le probabili formazioni Virgilio Sport Roma Genoa LIVE: sintesi, moviola, tabellino e cronaca del match Allo stadio Olimpico, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Roma e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Olimpico, Roma e Genoa si affrontano ...

Dove vedere Inter-Milan streaming gratis derby OGGI LIVE e diretta tv Serie A Il derby Inter-Milan, valido per la ventiquattresima giornata della Serie A 2021/22, si gioca sabato 5 febbraio alle ore 18 nello stadio Giuseppe Meazza di Milano. I nerazzurri sono primi in ...

