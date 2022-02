Sanremo, il successo della scelta di puntare ai ragazzi. Il presente fa irruzione sul palco (Di sabato 5 febbraio 2022) Il festival non è più un fortino dominato da regole ferree: la scelta di testi, brani ed esecutori punta sui più giovani Leggi su corriere (Di sabato 5 febbraio 2022) Il festival non è più un fortino dominato da regole ferree: ladi testi, brani ed esecutori punta sui più giovani

Advertising

NicolaPorro : ?? Quello che è successo a #Sanremo è incredibile. Avete visto? Ce lo racconta @GiusDeLorenzo . E intanto le… - lorepregliasco : Sanremo non faceva il 60% di share in una serata non finale dal 1995 (l'edizione forse più di successo della storia… - fanpage : Viso pulito, simpatia e talento al #ilmiosanremo La stiamo vedendo sul palco di #Sanremo2022 in tutta la sua bellez… - _midgem_ : RT @fearlessvhar: pensare che tutto questo è successo pure in una sola edizione capite io amo sanremo - stelle_cadenti_ : Pensando a cosa sarebbe successo se Fab avessero portato Le cose che hai da dire, Oggi o Era bello a sanremo -