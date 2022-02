Sanremo 2022, la finale: secondo voi chi è stato il più bravo? (Di sabato 5 febbraio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Elisa","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Mahmood e Blanco","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"La rappresentante di lista","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Gianni Morandi","index":3},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Iva Zanicchi","index":4},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Irama","index":5},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Emma","index":6},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sangiovanni","index":7} Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Elisa","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Mahmood e Blanco","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"La rappresentante di lista","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Gianni Morandi","index":3},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Iva Zanicchi","index":4},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Irama","index":5},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Emma","index":6},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sangiovanni","index":7}

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - scienzaemedia : RT @gravitazeroeu: Sanremo 2022: l’intelligenza artificiale svela i 'sentiment' del pubblico #DrusillaFoer #Amadeus #Mahmood #Blanco #Achil… - LaLaLuPunto : RT @RaiPlay: .@ChiaraGiannetta e Maurizio @lastrico se ne sono dette a suon di canzoni?? La clip integrale qui? -