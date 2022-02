Sanremo 2022 il vincitore e la classifica del brani più votati del Festival (Di sabato 5 febbraio 2022) Sono sempre stati i favoriti in tutte le puntate del Festival di Sanremo, e si confermano i più votati del pubblico e i più ascoltati sulle varia piattaforme. A sancire la (possibile) vittoria di Mahmood e Blanco anche i bookmakers che hanno evidenziato come stiano aumentando le quote della vittoria del brano Brividi, proposto sul palco dell’Ariston dai due artisti. Sanremo 2022, vincitori Mahmood e Blanco Già la classifica della prima serata del Festival li aveva dati fra i favoriti, ma a sancire la vittoria di Mahmood e Blanco con la loro Brividi da subito sono stati anche i social network. Durante questi giorni di gara infatti si sono succeduti commenti e pronostici sui vincitori della 72° edizione del Festival di Sanremo. I due ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 5 febbraio 2022) Sono sempre stati i favoriti in tutte le puntate deldi, e si confermano i piùdel pubblico e i più ascoltati sulle varia piattaforme. A sancire la (possibile) vittoria di Mahmood e Blanco anche i bookmakers che hanno evidenziato come stiano aumentando le quote della vittoria del brano Brividi, proposto sul palco dell’Ariston dai due artisti., vincitori Mahmood e Blanco Già ladella prima serata delli aveva dati fra i favoriti, ma a sancire la vittoria di Mahmood e Blanco con la loro Brividi da subito sono stati anche i social network. Durante questi giorni di gara infatti si sono succeduti commenti e pronostici sui vincitori della 72° edizione deldi. I due ...

Advertising

SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - ESCitanews : #Sanremo2022: anche Albania ???? e Montenegro ???? trasmetteranno la Finale ???? #Eurovision #ESC2022 #ESCita - SoSimoneeh : RT @OfficialASRoma: ?? Noemi, Blanco e non solo: il lato giallorosso di #Sanremo2022 ???? ?? -