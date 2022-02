Sanremo 2022, Filippo Scotti e Marco Mengoni contro gli hater (Di domenica 6 febbraio 2022) I due artisti hanno portato in scena un dialogo sull'odio social. Poi Marco Mengoni ha cantato L'essenziale, la canzone con cui ha vinto Sanremo nel 2013. Un altro bel momento della finale di Sanremo 2022 Leggi su vanityfair (Di domenica 6 febbraio 2022) I due artisti hanno portato in scena un dialogo sull'odio social. Poiha cantato L'essenziale, la canzone con cui ha vintonel 2013. Un altro bel momento della finale di

Advertising

RaiPlay : “In tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno”?? La clip integrale è disponibil… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - _SofiaL7_ : RT @Adnkronos: L'elogio della gentilezza: il discorso di #Mengoni e Filippo Scotti a #Sanremo2022 per parlare di giudizi, odio, parole dell… - _dreamer15_ : RT @SanremoRai: Persone lasciano un segno nella nostra vita. Una parte di loro resta con noi, ovunque saremo, ovunque andremo. L’esibizion… -