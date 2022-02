Sanremo 2022, Facchinetti ringrazia Moro per ‘Uomini soli’: “Interpretazione intensa ed emozionante” (Di sabato 5 febbraio 2022) foto di Silvia ColomboBERGAMO – “Grazie infinite, caro Fabrizio, per la tua intensa ed emozionante Interpretazione di “Uomini soli”. Buona domenica a tutti”. Con questo breve post, pubblicato questa mattina sulla sua pagina Facebook, l’ex cantante e tastierista dei Pooh Roby Facchinetti ha voluto ringraziare Fabrizio Moro che ieri, in occasione della serata di Sanremo 2022 dedicata alle cover, ha omaggiato la storica band proponendo “Uomini soli”, che vinse l’edizione 1990 del Festival. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 5 febbraio 2022) foto di Silvia ColomboBERGAMO – “Grazie infinite, caro Fabrizio, per la tuaeddi “Uomini soli”. Buona domenica a tutti”. Con questo breve post, pubblicato questa mattina sulla sua pagina Facebook, l’ex cantante e tastierista dei Pooh Robyha volutore Fabrizioche ieri, in occasione della serata didedicata alle cover, ha omaggiato la storica band proponendo “Uomini soli”, che vinse l’edizione 1990 del Festival. L'articolo L'Opinionista.

