Sanremo 2022, Amadeus: "Su Jovanotti con Morandi non si è violato il regolamento" (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Serata cover di Sanremo 2022 ieri, Amadeus replica a chi ha 'letto' nella presenza di Jovanotti un vantaggio indebito per Morandi che ha portato al trionfo con un medley di loro repertori. "Piena libertà per gli artisti, su brani e sugli ospiti nella serata delle cover, anche senza doverli annunciare in anticipo, anche all'ultimo momento, come è stato per l'esibizione di Jovanotti al fianco di Gianni Morandi: ognuno può fare come vuole". Assicura a questo proposito Amadeus: "Non sapevo della presenza di Jovanotti fino a 24 ore fa, è stato tutto concordato all'ultimo. Ma è tutto regolare, anche l'esibizione successiva: lo conosco da tempo, lo aspetto a Sanremo da tre anni, appena saputo che veniva non ...

